N'Golo Kanté pour effacer Pogba, le rêve de Manchester United !

Après une saison médiocre, Manchester United doit reconstruire son équipe sous la houlette d'Erik Ten Hag. Le chantier est important au milieu avec le probable départ de Paul Pogba cet été. Mais, pas de panique, le Néerlandais vise un autre champion du monde français.

A Manchester United, les ruines de cette saison chaotique sont bien visibles. Non-qualifiés pour la prochaine Ligue des champions et peut-être pour toute coupe d'Europe, les Red Devils sont un chantier important pour celui qui deviendra leur nouvel architecte dans peu de temps, Erik Ten Hag. La tâche qui attend le Néerlandais, nouveau manager du club, est colossale. Comme dans tous les travaux, il devra se focaliser sur les fondations. Et, en football, les fondations d'une équipe indiquent souvent le milieu de terrain. Ce dernier est loin d'avoir donné satisfaction et il devra en plus se passer bientôt des services de Paul Pogba. Le Français, en fin de contrat, est clairement sur le départ.

N'Golo Kanté, le rêve de Ten Hag pour Manchester United

Erik Ten Hag se penche déjà sur le mercato de sa nouvelle formation et notamment sur les milieux qui la composeront la saison prochaine. Et, le Néerlandais a clairement un objectif, un champion du monde français, N'Golo Kanté. Moins performant et plus souvent blessé cette saison à Chelsea, Kanté pourrait se laisser aller à un changement d'air l'été prochain d'autant que son contrat chez les Blues court jusqu'en juin 2023. Selon le Daily Mirror, Manchester United juge cette piste réalisable. Elle est d'autant plus séduisante que le Français est reconnu en Angleterre pour ses qualités physiques et son palmarès déjà impressionnant : deux Premier League et une Ligue des champions depuis 2016.

When Ngolo Kanté scored his first goal for Chelsea, destroying Manchester United defense.



What a goal it was! 👏🔵pic.twitter.com/FanMLQ57Od — Throwback Chelsea (@ThrowbackCFC_) November 28, 2021

Du haut de ses 31 ans, le Français amènerait l'expérience et la performance qui manquent tant à l'entrejeu mancunien. Toutefois, Kanté n'est pas la seule option privilégiée par Erik Ten Hag. Le Néerlandais se penche aussi sur de plus jeunes talents comme son compatriote Frenkie de Jong, le Monégasque Aurélien Tchouaméni et le milieu de West Ham, Declan Rice. Surtout, il ne sera pas facile d'attirer N'Golo Kanté sans C1 voire sans Europe du tout. Avec son statut de champion du monde et de milieu de terrain encore très côté, Kanté peut viser bien mieux, à Chelsea ou ailleurs.