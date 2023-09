Chelsea gaspille son argent pour rien, la stat qui fait mal

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

En seulement une année comme propriétaire de Chelsea, Todd Boehly a déjà largement dépassé le milliard d'euros de dépenses dans les transferts. C'est notamment le cas en attaque avec un effectif fourni mais pas forcément plus talentueux.

Chelsea n'a jamais autant fait l'actualité du mercato et pourtant les Blues sont tout doucement en train de disparaître des prétendants aux places européennes. Après avoir fini 12e de Premier League la saison dernière, le club londonien est actuellement...12e une fois encore. En quatre matches, Chelsea n'a gagné qu'une fois et c'était contre le modeste promu Luton Town. Un résultat qui n'est pas à la hauteur des investissements de Todd Boehly depuis son arrivée : plus d'un milliard d'euros dépensés en un an, 464 millions d'euros rien que sur cet été 2023 ! Symbole de cette catastrophe industrielle, l'attaque des Blues qui, malgré des renforts toujours plus nombreux, n'arrive pas à être efficace.

E.Fernandez, le transfert à 121ME qui ne sait pas cadrer

Les chiffres ne manquent pas pour illustrer cette débâcle. The Sun vient notamment de publier son top 10 des pires finisseurs de Premier League. En comptabilisant les expected goals (XG ou buts attendus) et les buts réellement inscrits, le quotidien anglais a placé deux joueurs de Chelsea dans les trois premiers. Le leader est Nico Jackson, le jeune attaquant sénégalais arrivé cet été à Chelsea pour 37 millions d'euros depuis Villarreal. Alors qu'il aurait du marquer trois buts (3 XG), Jackson n'a inscrit qu'un but finalement contre Luton. Il a raté six occasions majeures depuis le début de la saison.

Where are the goals going to start coming from for Chelsea? 🔵👀 pic.twitter.com/FSHDZwwSFT — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 6, 2023

Le jeune joueur de 22 ans était pourtant venu pour dynamiser une attaque londonienne, déjà stérile l'an passé puisqu'elle était la 15e meilleure de Premier League seulement. Le troisième du classement des pires finisseurs est Enzo Fernandez, le milieu argentin champion du monde transféré l'hiver dernier pour 121 millions d'euros. Il n'a pas marqué un but malgré 1,4 XG depuis la reprise. Il n'a cadré qu'un tir sur les 10 tentés de sa saison...un penalty arrêté par Alphonse Areola lors de West Ham-Chelsea (3-1). Des difficultés offensives qui ont été bien visibles lors du récent revers des Blues contre Nottingham Forest (0-1) lors duquel Chelsea a cadré 2 frappes sur 21 ! Reste à savoir désormais combien Todd Boehly mettra sur la table cet hiver pour inverser la tendance.