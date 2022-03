Chelsea et Roman Abramovitch, le divorce s’accélère

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a plongé Chelsea en crise en raison de la relation entretenue par Roman Abramovitch avec Vladimir Poutine.

Proche de Vladimir Poutine, le propriétaire de Chelsea, Roman Abramovitch, est évidemment dans la tourmente. Il y a quelques jours, le patron des Bues s’est mis en retrait et a confié sa gestion du club au quotidien à sa fondation. Mais à l’heure où les oligarques russes ne sont plus vraiment en odeur de sainteté en Europe, Roman Abramovitch pourrait aller encore plus loin dans sa mise en retrait du football. Et pour cause, The Telegraph dévoile que l’homme d’affaires de 56 ans n’écarte plus une vente de Chelsea, à l’heure où l’équipe de Thomas Tuchel traverse l’une des ses meilleures périodes au 21e siècle avec notamment une victoire en Ligue des Champions en 2021.

Abramovitch dans la tempête au point de vendre Chelsea ?

Exclusive: Roman Abramovich to receive bids for Chelsea this week as pressure mounts on owner | @Matt_Law_DT https://t.co/OXGXeFm0ff — Telegraph Sport (@TelegraphSport) March 2, 2022

Le journal britannique affirme que Roman Abramovitch va recevoir trois offres de rachat dans les prochaines semaines, ce qui lui permettrait de se retirer de manière définitive du football. A ce jour, l’identité des trois potentiels acheteurs de Chelsea n’a pas filtré mais nul doute que du côté des supporters londoniens, l’inquiétude va monter d’un cran puisque tout allait très bien avant que leur boss ne soit incriminé en raison de ses liens très proches avec le pouvoir russe et notamment avec le président Vladimir Poutine. Lundi, un porte-parole de Chelsea surprenait tout le monde en expliquait d’ailleurs que Roman Abramovitch allait tenter de faire jouer ses relations avec Vladimir Poutine… afin d’obtenir le paix en Ukraine. « Je peux confirmer que Roman Abramovitch a été contacté par la partie ukrainienne pour obtenir un soutien dans la recherche d'une résolution pacifique, et que depuis il essaie d'aider » expliquait ce membre de Chelsea, sans que l’on en sache plus sur les négociations diplomatiques menées par Roman Abramovitch depuis.

Concernant la vente possible, un candidat au rachat est tout de même sorti du bois ce mercredi en la personne de l'homme d'affaires suisse Hansjorg Wyss, lequel a fait sa fortune dans le matériel médical. Avouant avoir contacté le milliardaire russe sur le rachat de Chelsea, ce dernier a révélé que « Roman Abramovitch en demandait trop cher ». Ces derniers mois, les médias anglais affirmaient que l'actuel propriétaire des Blues était prêt à céder son club moyennant près de 3 milliards d'euros. Autant dire que pour l'instant, il est urgent d'attendre pour les éventuels repreneurs, Abramovitch pouvant subitement décider qu'il faut vendre rapidement, et à un prix moindre, Chelsea avant que les ennuies s'empilent et qu'il soit contraint de le faire. En Grande-Bretagne, des élus réclament en effet que le club londonien et l'ensemble des avoirs du magnat russe soient saisis.