Pour Malang Sarr, la descente aux enfers se poursuit

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Malang Sarr n’entre toujours pas dans les plans de Chelsea. Pour cette saison, les Blues ne l’ont même pas inscrit sur la liste des joueurs qualifiés pour disputer la Premier League. Ce n’est pas vraiment une surprise après la sortie lunaire de Mauricio Pochettino. En août dernier, lorsqu’un journaliste l’avait interrogé sur la situation du défenseur central, le manager londonien ne savait pas quoi répondre étant donné qu’il ne connaissait pas le Français...

Drôle de scène en conférence de presse de Chelsea. Lorsqu’un journaliste demande à Mauricio Pochettino ce que sont devenus Malang Sarr et Jamie Cumming, le coach des Blues semble ne pas vraiment savoir qui est le Français... pic.twitter.com/iDqDs56KVR — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 26, 2023

« Qui ? Oh mon dieu. Malang Sarr ? Je ne sais pas quoi vous dire, vous m'avez surpris. C'est comme si vous m'aviez donné un coup de poing », avait réagi le coach argentin. L’ancien Niçois, arrivé libre en 2020 avant ses prêts au FC Porto et à l’AS Monaco, ne s’est jamais imposé à Chelsea. Et n’y parviendra probablement jamais. Un nouveau départ vers l’un des marchés encore ouverts est une sérieuse possibilité.