Chelsea : David Luiz et Batshuayi poussés dehors au mercato !

Dans : Premier League, Mercato, OM, PSG.

Inutilisés depuis le début de la saison, David Luiz et Michy Batshuayi pourraient quitter Chelsea lors du mercato hivernal.

Les bonnes opportunités sont rares lors du mercato hivernal. Mais à Chelsea, il pourrait y avoir deux joueurs de très haut-niveau de disponible. En effet, The Telegraph affirme ce mercredi qu’Antonio Conte a autorisé David Luiz et Michy Batshuayi à quitter le club cet hiver.

Situation délicate pour David Luiz, très précaire pour Batshuayi

Vice-capitaine du club la saison dernière, le premier cité n’a connu que 8 titularisations en Premier League depuis le début de la saison. Deux clubs se sont d’ores et déjà manifestés à son sujet : le Real Madrid et Arsenal. Concernant l’ancien attaquant de l’OM, la situation est encore plus précaire puisqu’il n’a été titularisé que 2 fois par Antonio Conte en 2017-2018. Ces dernières semaines, un intérêt de Monaco dans le cadre d’un échange avec Thomas Lemar était évoqué…