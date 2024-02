Chelsea a un nouveau boss, il est français

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

À l'occasion de la 25e journée de la Premier League, Chelsea a tenu en échec (1-1) Manchester City, après avoir mené au score pendant longtemps. La prestation d'Axel Disasi a été unanimement félicitée outre-Manche.

Parfois titularisé côté droit à cause des nombreux absents à Chelsea, Axel Disasi a retrouvé l'axe pour affronter l'ogre Manchester City. Avec une certaine réussite puisque l'ancien défenseur de l'AS Monaco a parfaitement bien muselé Erling Haaland. Le joueur français a répondu dans l'impact physique mais aussi technique, ne cédant pas au pressing des hommes de Pep Guardiola. Au match aller, les Blues avaient déjà tenu tête au champion (4-4). Rebelote cette fois-ci, avec un grand Disasi, logiquement élu homme du match. Si Chelsea reste seulement 10e du championnat anglais, la suite peut être de bon augure pour la formation londonienne, capable du meilleur comme du pire. Après la rencontre, Jamie Carragher a loué la performance d'Axel Disasi en le comparant à un certain John Terry, l'une des plus grandes légendes de l'histoire de Chelsea.

Bonne nouvelle pour les Bleus, Disasi est au top

« Je ne me souviens pas d’une meilleure performance défensive cette saison, c’était une performance à la John Terry » a avoué l'ancien défenseur de Liverpool au micro de Sky Sports. Une comparaison particulièrement élogieuse pour un joueur qui a été assez critiqué cette saison. Les Blues auront certainement besoin que le Français arrive à maintenir ce niveau jusqu'à la fin de la saison, pour espérer accrocher une place européenne. Axel Disasi a réalisé 16 dégagements lors du match contre Manchester City, c'est le plus haut total pour un joueur de Chelsea sur les 8 dernières saisons. Ce match référence pourrait permettre à Disasi d'engranger de la confiance mais aussi de postuler à une place au sein de la liste de Didier Deschamps pour l'Euro 2024. Présent au Qatar pour la Coupe du monde 2022, le joueur de 25 ans espère bousculer une nouvelle fois la hiérarchie.