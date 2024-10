Ça discute avec Zidane, Man United le travaille au corps

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Mécontent des résultats cette saison, Manchester United envisage un changement de manager. En cas d’éviction d’Erik ten Hag, le club mancunien pense toujours au Français Zinedine Zidane, régulièrement en contact avec le directeur exécutif Jean-Claude Blanc.

Moins de trois mois après sa prolongation jusqu’en 2026, Erik ten Hag se retrouve menacé. Le manager de Manchester United enchaîne les contre-performances avec son équipe classée 14e, après seulement deux victoires en sept journées de Premier League. Le Néerlandais a peut-être obtenu un sursis grâce à Thomas Tuchel qui, malgré les discussions avec la direction mancunienne, a privilégié le poste de sélectionneur de l’Angleterre. Alors quel plan B pour les Red Devils ?

MU en contact avec Zidane

Une fois de plus, le nom de Zinedine Zidane réapparaît dans l’actualité de Manchester United. On sait que la Premier League n’est pas forcément le championnat favori du Français. Mais d’après The Independent, son compatriote Jean-Claude Blanc, directeur exécutif du cador anglais, maintient le contact depuis quelques mois. L'ancien entraîneur du Real Madrid colle toujours au profil recherché, lui qui a notamment fait ses preuves avec trois sacres en Ligue des Champions, compétition que Manchester United rêve de reconquérir. Le média tempère néanmoins en précisant que ces contacts n’annoncent pas une signature à venir, ni même des discussions concrètent en vue d’une collaboration.

Jean-Claude Blanc se tient plutôt à l’affût au cas où Zinedine Zidane acceptait finalement de s’installer du côté d’Old Trafford. Ce n’est pas vraiment la tendance puisque l’ex-meneur de jeu se verrait bien en sélectionneur de l’équipe de France. Et pour le moment, sa longue période d’inactivité n’est absolument pas un problème. « J'ai été joueur, j'ai été entraîneur, et j'ai toujours été touche à tout. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'autres choses. Je profite aussi de ma vie. Je m'occupe de mes enfants, de mes petits-enfants aussi, puisque je suis récemment devenu papy. Ma vie est pleine, et c'est le plus important pour moi », confiait récemment Zinedine Zidane à Madame Figaro.