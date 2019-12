Barça : Messi interdit de séjour en Angleterre ? Ce n'est pas une blague

Dans : Premier League.

Depuis l’an 2000, Lionel Messi porte fièrement le maillot du FC Barcelone. Et son aventure avec le club catalan ne touche pas encore à sa fin. Surtout que la Premier League pourrait bientôt lui être inaccessible.

La Pulga ne garde pas de bons souvenirs de ses derniers déplacements en Angleterre. Suite à un match compliqué à Manchester United, au cours duquel il s’était retrouvé avec le nez ensanglanté après un choc avec Smalling, Messi avait ensuite subi une terrible désillusion sur la pelouse de Liverpool (0-4), lors de la dernière édition de la Ligue des Champions. Des rencontres qui étaient finalement ses dernières sur le sol anglais ? C’est possible. Condamnée à 21 mois de prison avec sursis pour fraude fiscale par les tribunaux espagnols, la superstar argentine peut circuler librement dans l’Union Européenne grâce à son passeport hispano-argentin. Mais si le Royaume-Uni valide le Brexit au 31 janvier 2020, Messi pourrait être interdit de séjour en Angleterre. C’est en tout cas ce qu’explique Andrew Osbourne.

« Si vous n'êtes pas citoyen de l'UE et qu'une condamnation ou une peine de prison, même avec sursis, est prononcée contre vous, il vous sera interdit de venir au Royaume-Uni. Après le Brexit, Messi ne pourrait donc plus être en mesure d'entrer dans le pays britannique car il sera traité comme un ressortissant d’un pays tiers. Autant dire que son club devra prendre des mesures », avoue l'avocat du cabinet Lewis Silkin sur The Sun. Un nouveau point de règlement qui pourrait bien venir perturber les équipes en Ligue des Champions, même si rien n’est encore fait avec ce Brexit, et que certaines stars, comme Messi, peuvent encore avoir recours à une exemption de la part du Home Office. En attendant, le vainqueur du Ballon d'Or n’est pas prêt d’être transféré dans un club de Premier League. Les conséquences du Brexit sur la Ligue des Champions, cela pourrait donc être du concret et même très rapidement en fonction du tirage au sort de lundi prochain.