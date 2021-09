Au plus bas, Harvey Elliott défend son agresseur

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Dans une scène qui a horrifié l’Angleterre ce dimanche, Harvey Elliott a vu le début de sa carrière être brutalement interrompu.

Le jeune milieu de terrain qui était en train de se faire sa place à Liverpool, a été fauché par derrière par Pascal Struijk dans le match face à Leeds. Devant l’horreur de la blessure du joueur des Reds, puisque sa cheville s’était disloqué, l’arbitre a infligé un carton rouge direct au défenseur néerlandais, rapidement pointé du doigt et insulté de tous les noms sur les réseaux sociaux. Mais progressivement, le vent a tourné au fur et à mesure que les ralentis se sont succédés, et le tacle du joueur du Southampton est ainsi apparu propre dans un premier temps, puis maladroit, plus que méchant. C’est surtout une bonne dose de malchance pour le jeune joueur de Liverpool, qui a vu sa cheville se dérober sous la pression de son adversaire. Résultat, Harvey Elliott souffre d’une luxation de la cheville, et a été opéré ce mardi à Londres.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Harvey Elliott (@harveyelliott07)

Il s’attend désormais à une longue absence de plusieurs mois. De son côté, Leeds a fait appel du carton rouge direct reçu par Pascal Struijk, ce qui lui vaut pour le moment une suspension automatique de trois matchs. L’appel de Leeds a été rejeté par la fédération anglaise, ce que Harvey Elliott, bien que très touché par les récents évènements, a trouvé injuste. « Désolé pour toi Pascal… Je pense qu’ils ont tort ! Mais cela sera bientôt terminé mon frère, et tu seras très bientôt de retour sur le terrain pour tout donner. Reste positif », a livré le jeune milieu de terrain de Liverpool dans un message dont la classe a été soulignée sur Instagram. Le soir même du match, Elliott avait déjà fait savoir qu’il n’en voulait pas du tout à son adversaire, et que le tacle n’avait rien d’un attentat.