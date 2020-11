Arsenal : Un sale tacle, et David Luiz lui colle une droite

Dans : Premier League.

Trêve internationale musclée à Arsenal, où David Luiz a mis une tarte à Dani Ceballos à l'entrainement.

Les entraineurs des grands clubs le constatent parfois avec une certaine amertume, les entrainements manquent clairement d’intensité lors des trêves internationales. Les meilleurs joueurs sont partis rejoindre leur sélection, et le contingent réduit permet surtout de récupérer de l’enchainement des matchs et de faire retomber un peu la tension. Pas à Arsenal, où une bagarre a éclaté. Le média The Athletic, qui suit de près les séances d’entrainement des clubs de Premier League, a ainsi révélé que David Luiz et Dani Ceballos avaient réglé leur compte à la fin de la séance, et ce de manière plutôt violente. Pendant l’entrainement, le Brésilien n’a pas aimé du tout un tacle qu’il a jugé trop appuyé de la part du joueur espagnol. Quand la séance s’est terminée, les deux joueurs sont revenus sur l’incident et le ton est sérieusement monté. Au point que l’ancien joueur du PSG a frappé son coéquipier au visage, l’envoyant directement au sol. Saignant du nez, Ceballos s’est vite repris pour répondre, et c’est à ce moment que plusieurs joueurs sont intervenus pour séparer les belligérants et calmer difficile le jeu.

Les deux joueurs ont été renvoyés sur le champ chez eux par Mikel Arteta, afin qu’ils se calment. Cela a fonctionné, puisqu’ils ont ensuite chacun présenté leurs excuses. Toutefois, le manager d’Arsenal, qui avait su se montrer très dur avec Matteo Guendouzi en raison de sa mauvaise attitude, n’a peut-être pas dit son dernier mot. Il pourrait ainsi se priver des deux joueurs pour la prochaine rencontre face à Leeds, ce week-end, même si la situation sportive des Gunners, 11es du classement, rend forcément cette décision encore plus difficile à prendre. De son côté, Ceballos a démenti cette information, clamant qu'il s'agissait d'une "fake news" à ses yeux.