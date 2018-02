Arsenal officialise la prolongation de Mesut Özil

Sans surprise, Arsenal a confirmé les dernières informations concernant Mesut Özil (29 ans). Le meneur de jeu, longtemps annoncé sur le départ à cause de son contrat qui expirait en juin prochain, a officiellement prolongé. Si le club londonien n’a pas précisé la durée de son nouveau bail, la presse anglaise annonce que l’international allemand est lié aux Gunners jusqu’en 2021. Rappelons que l’ancien joueur du Real Madrid touchera désormais 400 000 euros par semaine, ce qui fait de lui le joueur le mieux payé de l’histoire du club.

