Arsenal : Mikel Arteta viré, l’énorme menace

Dans : Premier League.

Neuvième de Premier League, Arsenal peut sauver sa saison en cas de victoire finale en Ligue Europa.

Plus d’un an après sa prise de fonctions, Mikel Arteta peine à convaincre. Ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City, l’Espagnol était arrivé avec une belle cote de popularité chez les Gunners en remplacement d’Unai Emery. Seulement voilà, les résultats ne suivent pas et cette saison n’incite pas vraiment à l’optimisme avec une très décevante neuvième place. Arsenal ne parvient pas à profiter des défaillances de Liverpool, de Tottenham ou encore de Chelsea, qui ne figurent pas dans l’actuel « Big Four » mais qui restent devant la formation de Mikel Arteta. C’est ainsi que selon les informations du Mirror, l’ancien joueur d’Arsenal est en grand danger. Il pourrait tout simplement prendre la porte en cas d’élimination face au Slavia Prague jeudi soir en Ligue Europa.

Lors du quart de finale aller à l’Emirates Stadium, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont concédé le match nul (1-1). La pression sera donc énorme sur Mikel Arteta et ses hommes jeudi, qui doivent inverser la tendance à tout prix. Du haut de ses 39 ans, l’ancien bras droit de Pep Guardiola est dans une situation d’autant plus complexe qu’il ne semble plus réellement avoir le soutien de tout son vestiaire. Ce week-end, The Sun expliquait que plusieurs joueurs d’Arsenal n’approuvaient pas les méthodes de Mikel Arteta, lequel avait pris la décision de placer Pierre-Emerick Aubameyang sur le banc d’Arsenal contre le Slavia Prague afin de le sanctionner de son mauvais match contre Liverpool quelques jours plus tôt. La gestion du cas Mesut Özil a également irrité en interne. Autant dire que c’est dans un contexte explosif que Mikel Arteta va tenter de sauver sa peau à la tête d’Arsenal. En cas d’élimination jeudi, la sentence risque d’être rapide et cruelle pour l’Espagnol…