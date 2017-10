Arsenal : Lacazette compte bien ramener Griezmann !

Dans : Premier League, Mercato, Liga, Foot Europeen.

Antoine Griezmann, qui avait décidé cet été de prendre tout le monde à contre-pied en restant à l’Atlético Madrid, a poursuivi sur sa lancée en prolongeant son contrat avec les Matelassiers.

Néanmoins, son départ pour le mercato 2018 ne fait plus guère de doute, alors que José Mourinho rêve de le faire venir à Manchester United. Le chemin est encore long, surtout que l’attaquant français pourrait bien s’arrêter sur la route du côté de Londres. En effet, dans Match of the Day, Alexandre Lacazette a évoqué sa complicité avec Antoine Griezmann, née de leur entente chez les équipes de jeunes tricolores, et la possibilité de faire venir « Grizi » à Arsenal.

« Nous sommes de très bons amis, et on s’amuse toujours bien ensemble. Si Grizi vient me voir à Londres prochainement, je lui demanderais de signer à Arsenal », a promis l’ancien lyonnais. Et pour cela, Lacazette compte bien avoir des arguments, et pas uniquement footballistiques. En effet, Griezmann a déjà confié par le passé que le temps dans le nord de l’Angleterre et la ville de Manchester ne l’attiraient pas spécialement. A Londres, il pourrait plus y trouver son compte à ce niveau.