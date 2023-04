Arsenal en pleurs, l’annonce de Thierry Henry

Accroché lors des deux dernières journées de Premier League, Arsenal a grillé tous ses jokers dans la course au titre. Manchester City a quasiment refait son retard par rapport aux Gunners qui, selon Thierry Henry, ne parviennent pas à gérer leurs émotions dans le sprint final.

Confortablement installé dans son fauteuil de leader, Arsenal a fini par relancer le suspense. Les Gunners, malgré un double avantage acquis lors de chacune des deux rencontres, viennent de concéder deux matchs nuls frustrants contre Liverpool (2-2) et West Ham (2-2). Une aubaine pour Manchester City, revenu à quatre points du leader londonien avec un match en retard, et surtout une confrontation direct à venir. Dans ce contexte, Thierry Henry se montre pessimiste pour les hommes de Mikel Arteta qu’il sent incapables de maîtriser leurs émotions.

« Depuis le début de la saison, je parle des émotions, a commenté le consultant de CBS Sports. Tu ne gagnes pas le titre sur des émotions, je suis désolé. Tu peux gagner une coupe, tu peux gagner une Ligue des Champions, tu peux peut-être gagner une Coupe du monde parce que ça se joue match après match, et tu construis la victoire avec tes supporters. Mais sur 38 matchs, tu ne peux pas être trop dans l'émotion. On a vu récemment qu'on a trop été dans l'émotion. »

"We still have hope. It's there in front of you. We are still ahead of Man City. Keep your composure [and] don't become emotional."



