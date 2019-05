Arsenal : Emery, Pierre Ménès lui renvoie cette petite phrase à la figure

Dans : Premier League, Europa League.

Nouvelle saison blanche pour Arsenal, qui n’a pas réussi à remporter l’Europa League ce mercredi, les Gunners passant au travers de leur finale face à Chelsea avec une lourde défaite 4-1. Et comme les Londoniens ne sont pas parvenus non plus à accéder au Top 4 en championnat, la Ligue des Champions leur passe à nouveau sous le nez. Une véritable déception pour Unai Emery, arrivé à Arsenal pour remettre au moins l’équipe dans la grande Coupe d’Europe. Et Pierre Ménès en profite pour ressortir une petite phrase de l’entraineur espagnol qu’il n’a visiblement toujours pas digérée.

« Du coup, le bilan de la première saison d’Emery à la tête des Gunners n’est pas bien reluisant. Lui qui avait déclaré en arrivant l’été dernier qu’il avait trouvé un champ de ruines, ce que j’avais trouvé particulièrement déplacé vis-à-vis de Wenger qui a quasiment construit de ses mains l’Emirates Stadium, devra se contenter de jouer à nouveau l’Europa League l’an prochain. L’ancien coach du PSG termine une année somme toute décevante, qu’une finale d’Europa League ne saurait compenser », a dégoupillé le consultant de Canal+, pour qui Unai Emery n’aura pas fait une forte impression pour sa première saison à Arsenal. Comme au PSG, il aura une deuxième chance, mais probablement pas plus.