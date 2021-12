Le prochain club de Pep Guardiola est connu

Dans : Premier League.

Par Alexis Rose

Véritable tête de gondole du projet de Manchester City, Pep Guardiola arrêtera sa mission en 2023 à l'issue de son contrat actuel. Mais pour aller où ? Sûrement en MLS, du côté de New York.



Depuis plus d'une décennie, Pep Guardiola fait partie des meilleurs entraîneurs au monde. Comme certains de ses prédécesseurs avant lui, le technicien espagnol a même révolutionné son sport. Mais dans quelques années, l'actuel entraîneur de Manchester City va se mettre en retrait. « Après sept ans dans cette équipe, je pense que je vais m'arrêter. Je vais devoir faire une pause, voir ce que nous avons fait », avait expliqué Guardiola l'année dernière à propos de la fin de son contrat en 2023. Dans un an et demi, l'ancien maître du Barça va donc mettre le clignotant. Pour prendre la direction des USA, et du New York City FC ? Sûrement, si l'on en croit les informations de 90 Min, pour qui Guardiola a clairement envie de retourner aux Etats-Unis. Une volonté confirmée par le principal intéressé.

« New York, c'est une ville que j'aime profondément »

« J'ai passé beaucoup de temps à New York au cours de ma vie. C'est une ville que j'aime profondément et au fil des ans, j'ai eu la chance de voir la passion des New-Yorkais pour le football. Les jeunes veulent jouer et ont besoin d'un endroit pour jouer. Le fait qu'il y ait maintenant 50 nouveaux terrains de football dans la ville de New York grâce au NYCFC et à notre groupe est incroyable et fera une grande différence dans la vie des jeunes. Je le dis depuis de nombreuses années, je pense qu'il y a un avenir incroyablement brillant pour le football aux États-Unis et des projets incroyables comme celui-ci contribueront à produire la prochaine génération de jeunes talents américains. Partout dans le monde, j'ai vu comment le football peut changer des vies : il rassemble les gens comme aucun autre sport - et je suis très fier que notre Groupe ait joué un rôle dans l'utilisation de notre sport pour rassembler les gens et donner aux jeunes plus d'endroits pour jouer au jeu que nous aimons ici à Manchester et dans le monde », a lancé Guardiola, qui fera donc une escale en MLS après son départ à Manchester City.