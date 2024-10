Arsenal a trouvé le futur Saliba en Ligue 1

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Bien inspiré dans son recrutement en Ligue 1, Arsenal pourrait retenter sa chance pour à nouveau renforcer sa défense centrale. Les Gunners auraient un œil au Racing Club de Lens où l’Ouzbek Abdukodir Khusanov impressionne cette saison.

Mikel Arteta n’a pas à se plaindre de sa défense centrale. Avec William Saliba et le Brésilien Gabriel, le manager d’Arsenal possède l’une, si ce n’est la meilleure charnière de Premier League. On peut dire que les Gunners ont été inspirés au moment de recruter ces deux anciens talents de Ligue 1, respectivement à l’AS Saint-Etienne et à Lille. Alors pourquoi ne pas retenter l’opération ? D’après le média Football Transfers, Arsenal observe toujours le championnat français et pourrait s’intéresser au Lensois Abdukodir Khusanov.

Still l'aurait bien vu aux JO

En l’absence de Kevin Danso, victime de soucis cardiaques, l’Ouzbek de 20 ans impressionne tout le monde au Racing Club de Lens. Son entraîneur Will Still a découvert un véritable athlète. « Kodir est hyper complet, il va très vite, a encensé le coach des Sang et Or en conférence de presse. Physiquement, c’est un athlète. On avait rigolé avec lui en début de saison : il aurait pu faire toutes les disciplines aux JO avec l’Ouzbékistan, tellement il est complet. Il rassure pas mal de monde et il est très bon. »

Il n’est donc pas étonnant de le voir associé au vice-champion d'Angleterre. « C'est le défenseur moderne que tout le monde rêve d'avoir, a confirmé son coéquipier Angelo Fulgini. On en parle parfois à table, je le vois aller très haut même si j'espère qu'il restera le plus longtemps possible pour nous aider. C'est sûr qu'il a le potentiel pour jouer dans les plus grands clubs du monde. » Recruté pour 100 000 euros en 2023, l’ancien joueur de l'Energetik-BGU Minsk (Biélorussie) permettra de réaliser une énorme plus-value lors de son futur transfert.