Après l'OL, Rudi Garcia dragué par Everton

Dans : Premier League.

Afin de compenser le départ de Carlo Ancelotti, Everton envisage d'appeler Rudi Garcia, l’ancien coach de l’Olympique Lyonnais.

Le jeu des chaises musicales bat son plein sur le marché des entraîneurs. Alors que Carlo Ancelotti a décidé de faire faux bond aux Toffees pour retourner au Real Madrid, où le coach italien va devoir prendre la succession de Zinédine Zidane, le club anglais se retrouve sans entraîneur en vue de la saison prochaine. Ces derniers jours, Everton a multiplié les pistes, de Rafael Benitez à Steven Gerrard en passant par Christophe Galtier. Mais selon L’Equipe, c’est vers… Rudi Garcia que le club de Premier League est en train de se tourner, vu qu’un contact a été établi entre le clan de l’ancien coach de l’OL et la direction du dixième du dernier championnat anglais. À 57 ans, et malgré des conclusions difficiles avec l’OM et l’OL, le technicien français garde une belle cote de popularité à l’étranger, où il a notamment fait de bonnes choses à la Roma dans les années 2010.

Garcia à Everton, un rêve devenu réalité ?

En quête d’un rebond dans un bon club européen, Garcia serait servi avec cette formation populaire, qui visera les places européennes en PL la saison prochaine. Mais pour l’instant, rien n’est fait : « Dans l'entourage de l'entraîneur français, la piste Everton est considérée comme crédible, mais l'optimisme n'est pas non plus exagéré ». En tout cas, Garcia sera rapidement fixé sur son sort, puisqu’Everton veut son nouvel entraîneur avant la reprise de l’entraînement, prévue fin juin. Déjà contacté par le club anglais il y a plusieurs années de cela, l’ancien Gone espère que cette piste aboutira cette fois. Surtout qu’il rêve de coacher en Premier League. « Je suis proche de la philosophie espagnole, mais l'Angleterre est la mère du football », déclarait Garcia sur The Athletic l’année dernière. Après avoir fait le tour de la question en L1, Garcia espère donc rebondir dans le club de Lucas Digne, son ancien joueur au LOSC.