Ang : Un des propriétaires de Newcastle veut racheter Chelsea

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Sanctionné par le gouvernement anglais pour ses liens avec Vladimir Poutine, Roman Abramovitch voit tous ses avoirs gelés, y compris Chelsea dont la mise en vente est pour le moment suspendue. Mais en attendant un possible déblocage de la situation, un dirigeant de Newcastle s’est placé pour le rachat des Blues.

Comme on pouvait s’y attendre, la situation de Chelsea a attiré du monde ces derniers jours. Plusieurs investisseurs se sont penchés sur la mise en vente du club de Roman Abramovitch. Rappelons que le propriétaire des Blues, sanctionné par le gouvernement anglais en tant que soutien de Vladimir Poutine, a lui-même annoncé qu’il devait se séparer de son bien à contrecœur. Son communiqué a alerté quelques courtisans, notamment du côté de Newcastle. En effet, l’agence de presse américaine Bloomberg croit savoir que Jamie Reuben (35 ans) fait partie des potentiels repreneurs.

🚨 - Roman Abramovitch est accusé de fournir de l'acier qui permet la construction de chars russes. La sanction de #Chelsea part de là. #CFC [Communiqué] pic.twitter.com/rzPEWyHiVF — 100% Blues 🌍🏆 (@100B_Chelsea) March 10, 2022

Le dirigeant des Magpies, impliqué dans le rachat par la Saoudiens, est en réalité un fervent supporter de Chelsea. D’où son intérêt immédiat suite à l’annonce de Roman Abramovitch. Le problème pour Jamie Reuben, c’est que son père David et son oncle Simon, dont la fortune dépasserait les 6 milliards d’euros chacun, figurent parmi les propriétaires de Newcastle. Et selon le règlement de la Premier League, aucun investisseur ne peut posséder 10 % ou plus des parts des clubs et s’engager dans un autre club.

Autrement dit, Jamie Reuben devrait demander à sa famille de vendre leurs parts de Newcastle. L’homme d’affaires britannique ne sera donc pas en mesure de transmettre une offre dans l’immédiat. De toute façon, le gouvernement anglais a gelé tous les avoirs de Roman Abramovitch, bloquant ainsi la vente de Chelsea. Une dérogation pourrait être accordée, sachant que le club londonien, avec la perte de ses sponsors, risque de se retrouver en danger d’ici la fin de la saison.