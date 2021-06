Ang : Tottenham officialise Nuno Espirito Santo

Dans : Premier League.

En quête d'un entraîneur depuis le limogeage de José Mourinho, Tottenham a officialisé ce mercredi soir la signature de Nuno Espirito Santo.

Après avoir suscité bien des rumeurs, et notamment celle d’un improbable retour de Mauricio Pochettino, le poste de manager des Spurs est désormais occupé officiellement par Nuno Espirito Santo. Parti de Wolverhampton en fin de saison, le technicien portugais de 47 ans s’est engagé jusqu’en 2023 avec Tottenham. « Je souhaite la bienvenue à Nuno dans notre club. Nous tenons à remercier nos supporters pour leur patience tout au long de ce processus. J'ai déjà parlé de la nécessité de revenir à notre ADN de base, à savoir un football offensif et divertissant, et Fabio et moi pensons que Nuno est l'homme qui peut prendre notre groupe de joueurs talentueux, accueillir nos jeunes joueurs en devenir et construire quelque chose de spécial » a confié Daniel Levy, dont la gestion de Tottenham commence à agacer certains supporters.