Ang : Solskjaer coule Man United, Cristiano Ronaldo est choqué

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Forcément affecté par les mauvais résultats de Manchester United, Cristiano Ronaldo adopte un discours encourageant. Mais en privé, l’attaquant portugais serait beaucoup plus inquiet concernant les méthodes du manager Ole Gunnar Solskjaer.

Le score est certes moins accablant. Mais comme face à Liverpool (0-5) deux semaines plus tôt, Manchester United a une pris une leçon de football contre Manchester City (0-2) samedi. Les Red Devils ont encore été surclassés à domicile par un concurrent en Premier League largement supérieur, et mieux préparé tactiquement. Du coup, les regards se tournent inévitablement vers le manager Ole Gunnar Solskjaer, que la direction a de nouveau conforté. Mais qu’en pense le vestiaire, et plus précisément Cristiano Ronaldo ?

Selon les informations du Daily Mail, l’attaquant portugais aurait demandé à ses coéquipiers de garder la même intensité malgré le contexte et l’incertitude autour du coach. Mais surtout, l’ancien joueur de la Juventus Turin serait déçu du niveau d’exigence, lui qui a connu l’époque où Sir Alex Ferguson maintenait Manchester United au sommet. En tout cas, Cristiano Ronaldo s’abstient de lancer ses critiques en public. Le mois dernier, CR7 avait préféré adopter un discours encourageant.« On est dans une période où Manchester United a fait quelques changements, avait-t-il rappelé à Sky Sports. Ils m'ont recruté, ils ont pris Raphaël Varane et Jadon Sancho. »

Ronaldo demande du temps

« L'adaptation prendra du temps, y compris en ce qui concerne notre système de jeu. Mais je pense que pas à pas, on doit se dire que tout est possible. Je ne parle pas seulement de mon cas personnel, je place le collectif en priorité. On doit prendre nos responsabilités. En tant que joueur ou entraîneur de Manchester United, vous serez toujours critiqué. Vous devez l'accepter, cela fait partie du jeu. Vous jouez pour l'un des plus grands clubs au monde, tous les regards sont sur vous et c'est normal. Il faut faire avec. Les coachs, les joueurs, quand vous perdez, vous êtes dans le même bateau. Et c'est pareil quand vous gagner », confiait Cristiano Ronaldo, dont les neuf buts toutes compétitions confondues ne suffisent pas au succès de son équipe.