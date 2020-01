Ang : Shooté aux médocs, Pogba plane et efface les dossiers

Dans : Premier League.

Opéré d’une cheville, Paul Pogba a offert un drôle de spectacle à ses fans sur Instagram. Avant de supprimer les traces de ses vidéos qui ont bien amusé la toile.

Quelques heures avant la défaite de Manchester United contre le voisin citizen (1-3) en League Cup mardi, son milieu Paul Pogba faisait le buzz sur les réseaux sociaux. Le Français était pourtant coincé sur un lit d’hôpital suite à une opération à la cheville. Mais avec son téléphone portable à disposition, le Red Devil a involontairement fait le show ! En effet, le champion du monde, apparemment sous l’effet des médicaments, s’est filmé en tenant des propos pas toujours cohérents. Résultat, d’étonnantes vidéos ont été publiées.

« Les gars, je vous fais une vidéo sur Instagram. Vous vous demandez si je vais bien ou si je suis sobre. Je n'ai pas l'air sobre. Ne me demandez pas si ça s'est bien passé, je n'en sais rien. Je ne vois même pas ma cheville. Je ne peux pas filmer mes orteils. Mais je suis toujours vivant, c'est la bonne nouvelle », s’est amusé Pogba, qui a aussi demandé la venue d’un coiffeur… Bref, l’ancien joueur de la Juventus Turin n’était pas dans son état normal. Du coup, lorsqu’il a retrouvé ses esprits, l’international tricolore a présenté ses excuses dans une nouvelle vidéo.

Le « retour » de Pogba

« Les gars, désolé. Je viens de voir mes stories Instagram. C’était vraiment fou les gars, woooow. Je vais tout supprimer les gars ! Qu'est-ce que ça veut dire les gars ? Désolé. C'est moi, je suis de retour, a-t-il annoncé. J’ai encore lu les stories, c’était vraiment distrayant, c'était marrant, mais maintenant, je suis de retour. Je suis reconnaissant que tout se soit bien passé. Je suis vraiment heureux. Nous devons garder l’énergie positive. On va mettre un peu de musique et danser un peu... sur une jambe, bien sûr. » Il ne faudrait pas en plus agacer ses dirigeants à MU...