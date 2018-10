Ang : Sarri pense comme Deschamps, Giroud n’a pas besoin de marquer

Dans : Premier League, Foot Europeen, Equipe de France.

Très critiqué après sa Coupe du monde sans but inscrit, Olivier Giroud repart sur les mêmes bases en Angleterre.

Depuis le début de la saison, l’attaquant de Chelsea n’a toujours pas trouvé le chemin des filets en 10 matchs toutes compétitions confondues, dont 5 en tant que titulaire. Cela commence à faire beaucoup pour la presse anglaise, qui a trouvé le nouvel avocat du Français. Non, il ne s’agit pas de Didier Deschamps. Mais comme le sélectionneur des Bleus, Maurizio Sarri a défendu son avant-centre en soulignant ses efforts pour le collectif.

« On connaît les qualités de Giroud. Ce n'est pas un joueur qui marque beaucoup de buts dans la saison mais il est toujours très, très utile pour l'équipe et pour ses coéquipiers, a rappelé le manager des Blues. Donc Giroud n'est pas un problème pour nous. Le plus important, c'est que l'équipe continue à pratiquer son jeu. » Malgré les difficultés de l’international tricolore et de son concurrent Alvaro Morata, l’actuel troisième de Premier League réalise un excellent début de saison.