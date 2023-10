Énorme dégât à Tottenham, aucun lien avec la guerre en Israël

Dans : Premier League.

Club largement supporté par la communauté juive de Londres, Tottenham a annoncé qu'une partie de son terrain avait été saccagée par un individu qui a été interpellé. Les Spurs ne voient pas une relation directe avec la guerre entre Israël et le Hamas.

Deux ans après avoir dit adieu au stade de White Hart Lane, détruit, les Spurs se sont installés en avril 2019 dans leur nouveau stade, le Tottenham Hotspur Stadium, construit au même endroit moyennant 1,4 milliard d’euros. L’enceinte de 62.000 places est considérée comme l’une des plus modernes au monde, le stade disposant à la fois d’un terrain de football et de foot US avec des vestiaires pour la NFL, Daniel Levy ayant un contrat avec la ligue de foot US. Mais durant cette trêve internationale, et alors que dimanche se jouera le match de NFL entre les Tennessee Titans et les Baltimore Ravens, le service de sécurité du stade londonien a été mis à mal puisqu’un individu a réussi à pénétrer dans les installations lundi dernier et à en croire le Daily Mail, l’homme en question a notamment détruit une grande partie de la pelouse, pour des dégâts chiffrés en centaine de milliers d’euros.

Pas un acte antisémite selon Tottenham

Cependant, depuis cet acte de pur vandalisme, l’auteur des faits a été interpellé, comme l’a officialisé Tottenham. « Nous pouvons confirmer qu'un individu a été arrêté pour dommages criminels à la suite d'un incident survenu lundi soir. Rien n'indique que cet incident soit lié à l'antisémitisme », précisent les Spurs dans leur communiqué. Une précision importante dans la mesure où le club est largement supporté par la communauté juive de Londres et que cela intervient au moment où Israël et le Hamas sont entrés en guerre. Même si l'enquête est toujours en cours afin de savoir les motivations de l'auteur des faits, le club londonien ne veut pas envenimer la situation. Quoi qu'il en soit, ce dimanche, toutes les installations seront au top pour le match de NFL qui fera stade comble.