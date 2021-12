Ang : Saint-Maximin, son cadeau inestimable à un supporter le fait craquer

Le joueur français de Newcastle, Allan Saint-Maximin est souvent très apprécié des fans des Magpies. Ses performances sur le terrain sont saluées surtout chez le 19e de Premier League. Saint-Maximin donne beaucoup pour ses fans mais, pour l'un de ceux-ci, le don fut plus concret encore.

Allan Saint-Maximin est l'un des seuls joueurs de Newcastle à faire l'unanimité sur le terrain. Dans une équipe empêtrée à la 19e place de Premier League, il fait partie des rares joueurs des Magpies à donner satisfaction notamment pour ses dribbles et ses passes décisives. L'ancien niçois se donne sans compter pour ses supporters, se montrant généreux dans les efforts mais pas que. L'un des nombreux supporters à s'asseoir dans St James's Park est Michael Urwin. Toujours motivé à aller voir les joueurs à la fin de l'entraînement, ce fidèle parmi les fidèles du club a eu la grande surprise de constater que la générosité de Saint-Maximin n'était pas feinte.

En effet, Urwin a bien fait d'attendre la voiture du joueur français. Celui-ci avait un cadeau bien particulier et coûteux pour récompenser l'abnégation du supporter. « Il est sorti de sa voiture, s’est approché de moi, m’a tendu une boîte et m’a dit: « C’est pour toi » . Je tremblais, pour être honnête avec vous, mais il était assez excité et me disait simplement: Ouvre-la, ouvre-la ! », a t-il indiqué au journal The Chronicle Live.

I’ve been coming to st James park for nearly 30 years and never been as happy as I am today thanks to this generous man @asaintmaximin walks over and gives me this watch! Absolutly dumbfounded lost for words!! ❤️❤️ maxi is a true geordie good luck today my friend for life 👍 pic.twitter.com/YaFQTpsrRQ