Ang : Roman Abramovitch part sans haine de Chelsea

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

N'étant désormais plus propriétaire depuis quelques heures de Chelsea, Roman Abramovitch a adressé un message aux fans des Blues.

Les autorités anglaises ont eu ce qu’elles voulaient, à savoir le départ de Roman Abramovitch, le milliardaire russe ayant été rapidement identifié comme un proche de Vladimir Poutine, Boris Johnson et son gouvernement étant convaincus que le propriétaire de Chelsea a profité de sa proximité avec le chef de l’état russe pour contribuer à faire sa fortune. En deux mois, Abramovitch a donc perdu la totalité de ses biens en Europe, dont le club champion d’Europe en titre, mais qui ne le sera plus après la finale entre Liverpool et le Real Madrid. Ce samedi, le board du club londonien a confirmé l’accord pour la vente de Chelsea au consortium composé de Todd Boehly et de Clearlake Capital, lequel sera lundi le nouveau propriétaire de la formation menée par Thomas Tuchel. Dans un communiqué, Roman Abramovitch a fait passer un message aux supporters des Blues en leur remontant le moral.

Abramovitch pense que Chelsea est dans de bonnes mains

Statement from Roman Abramovich. — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 28, 2022

« Cela fait presque trois mois que j'ai annoncé mon intention de vendre Chelsea. Pendant ce temps, l'équipe a travaillé dur pour trouver le repreneur qui serait le mieux placé pour mener avec succès Chelsea vers le prochain chapitre de son histoire. La propriété de ce club s'accompagne d'une grande responsabilité. Depuis que je suis arrivé à Chelsea il y a près de vingt ans, j'ai été témoin de ce que ce club peut accomplir. Mon objectif a été de veiller à ce que le prochain propriétaire ait un état d'esprit qui permettra le succès de l'équipe masculine et féminine, ainsi que la volonté de continuer à développer d'autres aspects essentiels du Club, tels que l'Académie et le travail vital de Fondation Chelsea. Je suis heureux que cette recherche ait maintenant abouti. Alors que je passe les commandes de Chelsea à ses nouveaux responsables, je leur souhaite le meilleur des succès, tant sur le terrain qu'en dehors. Ce fut un honneur de toute une vie de faire partie de ce club et je tiens à remercier tous les joueurs passés et actuels du club, le personnel et bien sûr les fans pour ces années incroyables. Je suis fier qu'à la suite de nos succès communs, des millions de personnes bénéficient désormais de la nouvelle fondation caritative en cours de création. C'est l'héritage que nous avons créé ensemble. Merci », écrit Roman Abramovitch, qui est désormais persona non grata en Angleterre et à Stamford Bridge depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine.