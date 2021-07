Covid : Vaccination obligatoire pour jouer en Premier League

Dans : Premier League.

A l’approche de la reprise de la Premier League, l’inquiétude plane en Angleterre comme c’est le cas dans les autres pays d’Europe.

La vaccination continue de battre son plein et si les supporters veulent revenir dans les stades, ils devront présenter un pass sanitaire pour assister aux matchs. Ce sera déjà étroitement surveillé dès les premières journées, mais cela deviendra obligatoire au 1er octobre. Et le Daily Mail passe la seconde couche en affirmant que les joueurs et les staffs des clubs anglais seront aussi obligés de se faire vacciner. Le but est d’éviter d’avoir à tester en permanence les joueurs, les staffs et les personnels permettant aux matchs de se dérouler. Y compris en cas de nouveau confinement à l’automne ou l’hiver prochain, comme cela peut être redouté en Angleterre.

Jusqu’à présent, les joueurs et membres des équipes professionnelles n’étaient pas concernés par la vaccination, et l’Angleterre avait bien veillé à ce qu’il n’y ait pas de passe-droit pour terminer le championnat coûte que coûte la saison passée. Désormais, la donne a changé et avec le décalage entre les deux doses, les clubs vont devoir se dépêcher de vacciner avec la première dose, ou de conclure le schéma complet. Jusqu’à présent, la vaccination dans les clubs de football était laissée à l’initiative de chacun, mais ce ne sera plus le cas dans une semaine, quand les effectifs commenceront à se préparer pour cette fameuse date du 1er octobre. Pour le moment, seuls deux clubs anglais ont débuté en vaccinant entièrement leur effectif. Du côté de la Premier League, on étudie déjà les recours si jamais, pour des raisons médicales ou autres, des joueurs refusent d’être vaccinés, comme cela a été le cas avec l’équipe britannique des Jeux Olympiques ou les récents matchs internationaux en rugby ou en cricket. Une mise en place à effectuer donc, à l’heure où l’Angleterre atteint les 50.000 nouveaux cas de Covid par jour.