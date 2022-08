Ang : Richarlison chambre, Neymar arrive à la rescousse

Dimanche, lors de Nottingham Forest-Tottenham, Richarlison a été fauché par un adversaire après avoir jonglé. Un épisode non sans rappeler un précédent avec Neymar, premier défenseur de son compatriote face aux attaques de l'ancien joueur Dietmar Hamann.

Chambrer excessivement et sans raison doit-il être sanctionné ? Le débat revient sur la table en Premier League après ce week-end. En effet, le nouveau joueur de Tottenham Richarlison est venu provoquer la défense de Nottingham Forest avec une série de jongles, alors que le score était fait pour les Spurs. Le Brésilien a alors subi un tacle vigoureux de la part de Brennan Johnson. Un épisode qui a divisé les suiveurs du football anglais. Si les tenants d'un football champagne n'ont rien à redire sur le comportement de Richarlison, d'autres s'agacent du manque de respect du Brésilien. C'est notamment le cas de Dietmar Hamann.

Nothing to do with showboating. Should have been booked for unsportsmanlike conduct and restarted with free kick to Forest https://t.co/KD2xyufXdE