Ang : Record de cas positifs au covid en Premier League

Alors que l'Angleterre a décidé de se reconfiner jusqu'à mi-février, la Premier League a annoncé un record de tests positifs cette semaine.

« La Premier League peut aujourd'hui confirmer qu'entre le lundi 4 janvier et le dimanche 10 janvier, au cours de deux séries de tests, 2593 joueurs et membres du personnel du club ont été testés pour le COVID-19. Parmi ceux-ci, il y a eu 36 nouveaux tests positifs. Les joueurs ou le personnel du club qui ont été testés positifs s'auto-isoleront pendant une période de 10 jours. La Premier League fournit ces informations agrégées à des fins d'intégrité et de transparence de la compétition. Aucun détail spécifique concernant les clubs ou les individus ne sera fourni par la Ligue et les résultats seront rendus publics chaque semaine », précise la Premier League dans un communiqué. C'est la première fois depuis que le championnat anglais a été relancé que l'on dépasse la barre des 30 positifs, mais cela n'empêche pas la Premier League de continuer même si plusieurs matchs ont déjà été reportés.