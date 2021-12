Ang : Pour Conte, la situation de Lloris passe au second plan

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

A quelques mois de la fin de son contrat, Hugo Lloris n’a toujours pas reçu d’offre de la part de ses dirigeants. Et le gardien de Tottenham n’aura sans doute pas de nouvelles avant un moment, sa situation n’étant visiblement pas prioritaire pour le nouveau manager Antonio Conte.

Manifestement, Hugo Lloris (34 ans) n’est pas intouchable à Tottenham. Le club londonien a laissé son gardien et capitaine arriver dans la dernière année de son contrat. Et la direction n’a toujours pas entamé de discussions concrètes pour une prolongation. Rien de très rassurant pour le Français, d’autant que les Spurs ont enregistré la venue de l’Italien Pierluigi Gollini en prêt cet été. Pour le moment, le portier appartenant à l’Atalanta Bergame ne représente pas une réelle menace.

En revanche, les rumeurs concernant un intérêt de Tottenham pour l’international anglais Jordan Pickford (Everton) sont plus inquiétantes pour Hugo Lloris. Nul doute que le nouveau manager Antonio Conte aura son mot à dire. Mais ce vendredi, le technicien ne semblait pas pressé de gérer ce dossier. « Je viens juste d'arriver, je ne suis là que depuis un mois, a rappelé l’ancien coach de l’Inter Milan. Et en ce moment, bien sûr, nous avons plusieurs situations à résoudre. Hugo est le capitaine de cette équipe. Il est aussi le capitaine de l'équipe de France. On parle d'un gardien de but de classe mondiale. »

« Un joueur important pour Tottenham »

« Aujourd'hui, il est très concentré, et il sait très bien que nous devons maintenant essayer de faire de notre mieux, moi en tant qu'entraîneur, et Hugo en tant que gardien de but. Et tous les joueurs doivent être performants, à un haut niveau. Mais bien sûr, on aura le temps de parler avec lui, a tempéré Antonio Conte. Je le considère comme un joueur important pour Tottenham, pour son expérience et parce qu'il est d'abord un bon gardien de but. Il joue depuis de nombreuses années avec Tottenham et il est toujours très investi pour ce club. » D'après ses déclarations, le manager des Spurs compte sur le champion du monde. Mais pour combien de temps ?