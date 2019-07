Ang : Paul Pogba convoqué pour la tournée de Man Utd

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Compte tenu des rumeurs qui éloignent Paul Pogba de Manchester United lors de ce mercato, on attendait avec impatience la liste des joueurs convoqués par les Red Devils pour la tournée que la formation anglaise doit faire à partie de ce dimanche à l'autre bout du monde, avec notamment des matches en Australie pour débuter la préparation estivale. Et Paul Pogba figure bien dans le groupe qui doit s'envoler vers Down Under, le champion du monde français ayant même été photographié ce dimanche par le Sun alors qu'il arrivait en voiture au centre d'entraînement de Manchester United à Carrington.