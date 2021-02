Ang : Paul Pogba absent plusieurs semaines

Dans : Premier League.

Manchester United a annoncé que Paul Pogba serait absent plusieurs semaines après une blessure à la cuisse droite samedi contre Everton.

Mauvaise nouvelle pour Man Utd et l'équipe de France, Paul Pogba risque de manquer plusieurs matchs. Ce lundi, s'exprimant sur MU TV, le manager des Red Devils a confirmé que le champion du monde était touché à la cuisse droite. « Manchester United sera privé de Paul Pogba pendant quelques semaines après la blessure du milieu de terrain lors du match nul 3-3 avec Everton (...) Bien sûr, il manquera mardi la rencontre du cinquième tour de FA Cup contre West Ham United, en plus des matches de Ligue Europa contre la Real Sociedad. C'est une blessure qui prendra quelques semaines à guérir, a déclaré le manager Ole Gunnar Solskjaer. Il vient juste de commencer sa convalescence, travaillant avec le staff médical et nous le récupérerons dès que possible et en toute sécurité. »