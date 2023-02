Ang : Olivier Giroud de retour à Londres, l'incroyable annonce

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

En fin de contrat à la fin de la saison avec l'AC Milan, Olivier Giroud réfléchit à un départ cet été. L'ancien joueur d'Arsenal et de Chelsea pense à revenir en Premier League et plus particulièrement à Londres, une ville qu'il aime tant.

A 36 ans, Olivier Giroud ne semble pas lassé du football, bien au contraire. Ses performances récentes à Milan et en Equipe de France le montrent fort bien d'ailleurs. Giroud a encore faim de matchs et surtout de buts. Avec les Rossoneri, il en est à 11 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Un excellent bilan pour un joueur souvent décrié et même remplaçant dans ses dernières années à Chelsea. A l'AC Milan depuis l'été 2021, Giroud vit vraiment la dolce vita. Il a retrouvé son niveau, remportant au passage un championnat d'Italie et jouant la Ligue des champions.

Giroud à Londres, quatre équipes intéressées

Pourtant, malgré ce beau tableau, l'histoire pourrait vite s'arrêter entre Olivier Giroud et le club lombard. En effet, l'attaquant français est en fin de contrat en juin prochain et réfléchit plus que jamais à trouver un nouveau club. Giroud n'est pas insensible à l'Angleterre et à Londres où il aimait vivre quand il évoluait à Arsenal puis à Chelsea. Cela tombe bien puisqu'il est pisté par plusieurs formations londoniennes selon The Sun.

Giroud wants ANOTHER London move as ex-Arsenal star eyes shock transfer https://t.co/6R0ItMRXdm — The Sun - Arsenal (@SunArsenal) February 25, 2023

Le quotidien britannique liste quatre équipes intéressées par Olivier Giroud en vue de l'été prochain : West Ham, Fulham, Crystal Palace et Brentford. A Fulham, il pourrait jouer l'Europe avec l'actuel 6e de Premier League et il retrouverait son ancien partenaire à Chelsea, Willian. West Ham et Crystal Palace sont moins bien classés mais recherchent vraiment un buteur. Ces deux formations ont deux des pires attaques du Royaume avec 23 et 21 buts inscrits cette saison. Enfin, Brentford est le petit club ambitieux qui monte en ce moment. Cet hiver déjà, Giroud avait failli revenir en Angleterre puisque Everton le sollicitait pour un transfert. Le Français avait décliné, préférant éviter le bourbier d'un club en grande difficulté mais, officieusement, on murmure outre-manche que c'était pour éviter d'aller à Liverpool plutôt qu'à Londres. L'été prochain, le londonien Giroud risque d'être servi en tout cas.