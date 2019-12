OL : Ndombele félicite Aulas de l'avoir si bien vendu

Dans : OL.

Entre 2017 et 2019, Tanguy Ndombele a clairement fait le bonheur de l’Olympique Lyonnais. Désormais, l’international français fait petit à petit son trou en Premier League du côté de Tottenham.

Suite à un passage pas forcément remarqué à Amiens en Ligue 2, le milieu de terrain était arrivé sur la pointe des pieds dans le club rhodanien. Prêté avec une option d’achat de 10 millions d’euros, le joueur de 22 ans s’est rapidement imposé comme un élément clé du dispositif de Bruno Genesio. Si bien qu’il a franchi les étapes à la vitesse grand V jusqu’à son transfert record chez les Spurs pour 60 ME. En deux saisons, Ndombele a donc marqué l’histoire de l’OL. Un passage chez les Gones qu’il n’est pas prêt d’oublier.

« Quand je suis arrivé à Lyon, non je ne me voyais pas partir aussi vite. Mais le foot va à deux mille à l’heure. Au bout d’une année, j’aurais pu partir. Après, le club ne souhaitait pas que je parte et je n’étais pas forcément pour partir. Lyon m’a gardé et l’année suivante je suis parti. Tout le monde y a trouvé son compte. C’était une belle histoire. J’aurais pu rester une année supplémentaire chez les Gones. Ce n’était pas le mauvais moment pour partir en tout cas. Je pense que le club s’est aussi dit ça : ‘On a des offres, autant le lâcher maintenant car si ensuite il coule, on sera tous perdants’. Tu es à Lyon, pas au PSG qui ne fait que de gagner le championnat. C’est différent. Je suis déçu de ne pas avoir remporté de trophées à Lyon. Surtout quand on voit qu’on s’était fait éliminer en demi-finale de la Coupe de France par le Stade Rennais qui a gagné la coupe. Après, en Ligue 1 c’était compliqué face au PSG », a avoué, sur Foot Mercato, Ndombele, qui garde un souvenir particulier de la victoire de l’OL à Manchester City en Ligue des Champions la saison dernière.