Ang : Mourinho démission, une pétition lancée à Manchester United !

Dans : Premier League, Foot Europeen.

José Mourinho commence à sérieusement agacer les supporters de Manchester United, et le nul arraché samedi à Southampton n'a pas calmé ces derniers. Car si le Special One a obtenu quelques bons résultats, le style de jeu trop défensif pratiqué par les Red Devils provoque l'ennui profond des abonnés d'Old Trafford et une pétition en ligne connaît désormais un gros succès. Des supporters acharnés réclament rien moins que le limogeage de José Mourinho via cette pétition.

Alors que cette possibilité a déjà été évoquée depuis le début de la saison, le Special One est toujours en poste, mais son attitude commence à plomber l'ambiance. La réception d'Arsenal mercredi à Manchester pourrait permettre à ses opposants de se faire entendre, même si José Mourinho n'est pas du genre à craindre ces attaques.