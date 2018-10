Ang : Mourinho à deux doigts d'en coller une à l'adjoint de Sarri !

Dans : Premier League, Foot Europeen.

C'est une séquence qui va s'ajouter à la légende de José Mourinho, et elle s'est en plus déroulée dans un stade où le Special One a brillé. En effet, après l'égalisation à l'ultime seconde de Chelsea, l'adjoint de Maurizio Sarri est passé devant l'entraîneur de Manchester United, et lui a fait un geste chambreur. Assis sur son siège, José Mourinho a bondi et a tenté de se coltiner le membre du staff des Blues, qui était entré dans le tunnel de Stamford Bridge. Heureusement, les stadiers ont vite calmé le coach des Red Devils, qui, chambré par des supporters de Chelsea, a rappelé, avec un geste des doigts, qu'il avait gagné des titres avec le club londonien.