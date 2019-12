Ang : Man United n’en veut plus, Pogba remporte son bras de fer

Dans : Premier League.

Retenu cet été, Paul Pogba pourrait finalement quitter Manchester United un an plus tard. Ses dirigeants n’auraient plus l’intention de le retenir.

Absent depuis plus de deux mois, Paul Pogba est-il vraiment indisponible ? De l’autre côté de la Manche, certains doutent de sa blessure à la cheville et soupçonnent le milieu de Manchester United de simuler pour mettre la pression au club mancunuen. En effet, le Français n’a pas changé d’avis depuis le dernier mercato estival. L’ancien joueur de la Juventus Turin souhaite toujours partir, si possible au Real Madrid afin de rejoindre l’entraîneur Zinédine Zidane. C’est pourquoi l’international tricolore refuse de prolonger son contrat qui expire en 2021, et auquel Manchester United peut ajouter une année en option. Une stratégie apparemment payante pour Pogba.

Car selon le Daily Mail, ses dirigeants seraient enfin prêts à le libérer dans les mois à venir. Le pensionnaire de Premier League voudrait utiliser l’argent de son transfert pour attirer deux milieux et un attaquant, les noms de Donny van de Beek, Saul Niguez et d’Erling Haaland étant cités. Une excellente nouvelle pour le champion du monde toujours estimé à 150 millions d’euros par ses supérieurs. Reste à savoir si le Real Madrid, ou un autre cador européen, sera disposé à débourser ce montant pour le relayeur de 26 ans. Quoi qu’il en soit, ce premier revirement de situation représente une victoire pour Pogba.