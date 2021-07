Ang : Lloris peut trembler un concurrent arrive !

Dans : Premier League.

A un an de la fin de son contrat avec Tottenham, Hugo Lloris sait que les Spurs travaillent déjà à le remplacer. C'est en Italie que Fabio Paratici, le nouveau directeur sportif du club anglais, a trouvé son bonheur.

Du haut de ses 34 ans, et après un Euro décevant avec l’équipe de France, Hugo Lloris s’apprête à retrouver l’entraînement avec Tottenham où il entame sa dixième et probablement dernière saison. Lié contractuellement avec les Spurs jusqu’en 2022, le portier international sait que ses dirigeants travaillent sur son remplacement. Et les choses pourraient aller plus vite que prévu, puisque Sky Sport Italie annonce que Fabio Paratici, le directeur sportif italien arrivé cet été à Tottenham, vise la signature de Pierluigi Gollini, le gardien de but international italien de l’Atalanta. Pour convaincre le club de Bergame de lui céder son portier dès cet été, Paratici mène d’intenses négociations, et cela pourrait se concrétiser avec un prêt d’une ou plusieurs saisons, et une obligation d’achat liée aux performances et aux nombres de matchs joués par Gollini.

Déjà passé par l’Angleterre, puisqu’il a porté le maillot de Manchester United chez les jeunes, et a également joué à Aston Villa, Pierluigi Gollini arriverait d’abord pour suppléer Hugo Lloris, et prendrait sa place dans un an lorsque le portier français quittera Tottenham. Cependant, le média italien précise que Nuno Espirito Santo, qui s’est installé sur le banc des Spurs il y a quelques semaines, pourrait être tenté de lancer le portier de l’Atalanta dans le grand bain dès cette saison. Une situation qui pourrait compliquer la vie du portier de l'équipe de France, Didier Deschamps ayant besoin d'un gardien de but qui enchaîne dans la perspective du Mondial 2022, lequel aura lieu en fin d'année.