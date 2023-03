Ang : Lloris menacé par le meilleur gardien au monde

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Coupable de nombreuses erreurs avec Tottenham, Hugo Lloris pourrait perdre sa place de titulaire la saison prochaine. Les Spurs envisagent de recruter un nouveau gardien numéro 1 et travaillent déjà sur plusieurs pistes, dont celle qui mène à l’Argentin Emiliano Martinez.

Pour Hugo Lloris, la situation risque de se compliquer la saison prochaine. Le gardien et capitaine de Tottenham n’a pas rassuré ses dirigeants, à tel point que la direction pense à le remplacer l’été prochain. Il faut dire que le Français a accumulé les erreurs grossières ces derniers mois. Le portier de 36 ans n’est plus aussi décisif et les observateurs anglais ne l’épargnent pas.

Lloris poussé vers la sortie

Personne ne sera surpris d’apprendre que Tottenham travaille déjà sur plusieurs pistes pour sa succession. Le club londonien apprécierait notamment les profils de Jordan Pickford (Everton), David Raya (Brentford) et Robert Sanchez (Brighton) qui évoluent tous dans le championnat anglais, contrairement au gardien de l’Inter Milan André Onana, également cité parmi les cibles des Spurs.

Enfin, 90min croit savoir que cette shortlist contient aussi le nom d’Emiliano Martinez. Le dernier rempart de l’Argentine a marqué les esprits au Qatar, où il a remporté la Coupe du monde 2022 et le trophée du meilleur gardien de la compétition. Et ce lundi, le portier d’Aston Villa a ajouté le prix FIFA du meilleur gardien de l’année à son palmarès. De sacrées références qui pourraient lui permettre de franchir un cap au sein d’une équipe comme Tottenham.

D’ailleurs, l’ancien gardien d’Arsenal ne cachait pas ses ambitions individuelles. « Je veux gagner la Ligue des Champions, annonçait-il en février dernier. J'aimerais le faire avec Aston Villa, mais ce ne sera pas facile car le club est encore en phase de développement. (…) Obligé de partir pour la gagner ? On verra ce qu'il se passera. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui j'ai le niveau pour jouer en Ligue des Champions et essayer de la gagner. » Apparemment, c’est aussi l’avis de Tottenham.