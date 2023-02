Ang : Les accusations contre Mason Greenwood sont levées

Accusé d'agression sexuelle et de violences conjugales, Mason Greenwood vient de voir toutes les poursuites contre lui être abandonnées.

Alors qu'un procès devait initialement avoir lieu le 27 novembre, Mason Greenwood vient d'apprendre que les accusations portées contre lui ont été abandonnées selon la police de Manchester. Sa compagne, Harriet Robson, l'avait accusé le 30 janvier 2022 de violences conjugales et de tentative de viol, avec un déballage médiatique et des enregistrements audio très saisissants.

Suspendu à titre conservatoire par Manchester United, l'international anglais (1 sélection) avait été placé en détention provisoire puis relâché sous caution avant d'être une nouvelle fois arrêté pour violation de son contrôle judiciaire. Les accusations contre le joueur de 21 ans sont abandonnées comme le rapporte une déclaration de la police de Manchester. Le joueur ni le club n'ont pas encore communiqué suite à cette annonce.

