Ang : Le seul qui fait ce que fait Martial, c'est Messi !

Placardisé par José Mourinho en début de saison, Anthony Martial est désormais un joueur indiscutable aux yeux du technicien portugais.

Et pour cause, l’international français a inscrit 5 buts en 8 matchs de Premier League. De quoi satisfaire le staff mancunien et impressionner ses propres partenaires. Interrogé par le site officiel de Manchester United, le gardien Sergio Romero a carrément comparé l’ex-buteur de l’AS Monaco à un certain… Lionel Messi, rien que ça. Selon le gardien argentin, les similitudes sont nombreuses entre le joueur formé à l’OL et la star du Barça.

« Martial est l’un des meilleurs joueurs que j’ai vus. Je n'ai vu qu'un seul autre joueur capable de conduire le ballon comme s'il était collé à son pied, c'est Messi. Il peut être en sprint mais le ballon est toujours au bout de ses pieds, la balle ne s’éloigne jamais de lui. L'autre point commun avec Messi, c'est qu'il est capable d'arrêter complètement le ballon en pleine course » a expliqué l’ancien gardien de but monégasque. Même si la comparaison est sans doute un peu exagérée, l’attaquant de 22 ans appréciera ces beaux compliments.