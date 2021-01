Ang : Le mystère Aubameyang inquiète Arsenal

Dans : Premier League.

Arsenal est éliminé de la Cup après une défaite face à Southampton. Les Gunners ont du faire sans Pierre-Emerick Aubameyang, absent pour causes personnelles.

En difficulté en Premier League, même si cela va mieux, avec une décevante 10e place, Arsenal ne pourra pas compter sur la FA Cup pour égayer sa saison. Tenant du titre, les Londoniens ont été éliminés dès les 16e de finale après une défaite sur la pelouse de Southampton (1-0). Si Alexandre Lacazette était sur le banc, les Gunners ont également du faire sans Pierre-Emerick Aubameyang, forfait de dernière minute pour raisons personnelles. Interrogé sur la durée d'indisponibilité de son attaquant, Mikel Arteta s'est montré évasif.

« Je ne sais pas. Il doit résoudre ce problème, nous verrons comment cela évolue. Nous sommes ici et nous devons le soutenir et il doit prendre le temps nécessaire car c'est une priorité pour le moment » a répondu le coach des Gunners. Sur son compte Twitter, Arsenal a également posté un message de soutien à son joueur, lequel a été relayé par des milliers de fans des Gunners aussi interloqués qu'inquiets. Si l'on ignore pour le moment la raison et la durée de cette absence, elle pourrait durer et pénaliser une équipe qui peine à trouver ses marques offensivement. Habituellement très actif sur les réseaux sociaux, le Gabonais est resté silencieux jusqu'à maintenant. Cette saison, l'ancien buteur du Borussia Dortmund n'a inscrit que 5 réalisations en 17 matchs, des chiffres bien loin de ses standards habituels. Pour combler cette absence, Arsenal comptera sur Martin Ødegaard, qui devrait prochainement arriver sous la forme d'un prêt en provenance du Real Madrid.