Mercato : Décision choc pour Odegaard, direction Arsenal

Après une belle saison en prêt du côté de la Real Sociedad, Martin Odegaard n’a pas réussi à gagner sa place aux yeux de Zinedine Zidane. Le milieu de terrain a bien compris que son avenir ne se situait plus au Real Madrid, et il a demandé à quitter le club dès cet hiver. Le Norvégien a pris sa décision, et connait même sa destination, puisqu’il devrait s’engager rapidement avec Arsenal, affirme le spécialiste mercato Fabrizio Romano. Il s’agira d’un prêt lui permettra à la formation londonienne de se renforcer à moindre coût.