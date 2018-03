Ang : Lacazette de retour après la trêve internationale

Dans : Premier League, OL, Equipe de France.

Blessé au genou, Alexandre Lacazette a subi une arthroscopie en début d'année, et Arsenal s'est donc passé pendant plusieurs semaines de l'attaquant français recruté l'été dernier à l'Olympique Lyonnais. Mais les nouvelles sont bonnes, puisqu'à la veille du match d'Europa League contre le Milan AC, Arsène Wenger a annoncé qu'Alexandre Lacazette avait repris le chemin des terrains d'entraînement. Et s'il n'est évidemment pas disponible pour les Gunners jeudi soir ni pour deux matches amicaux que l'équipe de France s'apprête à jouer contre la Colombie et la Russie, Alexandre Lacazette fera son grand retour après cette trêve internationale. Une nouvelle qui a évidemment réjoui le manager d'Arsenal, lequel compte sur toutes ses forces offensives pour aller le plus haut possible en Premier League, et bien évidemment en Europa League.