Ang : Il y avait but, la goal-line technology a bugué

Le match de reprise de Premier League entre Aston Villa et Sheffield United s'est soldé par un triste nul (0-0). Pourtant, les Blades avaient ouvert le score suite à une boulette du gardien d'Aston Villa, mais visiblement l'arbitre n'a pas été informé par la goal line technology que le ballon avait très clairement franchi la ligne. Alors panne du dispositif technique ou tout simplement panne de la montre de l'arbitre, difficile de savoir le motif de cette incroyable erreur qui a privé Sheffield d'un but totalement valable.

