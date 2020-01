Ang : Hugo Lloris de retour après 3 mois d'absence !

Dans : Premier League.

Bonne nouvelle pour Hugo Lloris, Tottenham et l'équipe de France, le gardien de but des Spurs et des Bleus sera titulaire ce mercredi soir lors du match de Premier League contre Norwich. Gravement blessé au coude, après être mal retombé, contre Brighton, Hugo Lloris figure dans le onze de départ dévoilé par José Mourinho.