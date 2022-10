Ang : Evra est fou, Thierry Henry est choqué

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

En amont du match entre Manchester United et Tottenham, Patrice Evra a une nouvelle fois régalé les spectateurs avec une intervention lunaire. Thierry Henry n'en revient pas.

Pendant 8 ans et demi, Patrice Evra a porté les couleurs de Manchester United. Vainqueur de 15 trophées avec les Red Devils dont la Ligue des Champions, le défenseur français est perçu comme une véritable légende outre-Manche. Incompris en France, Evra est très apprécié en Angleterre où il officie en tant que consultant pour la chaîne Amazon Prime Video sur les matchs de Premier League. Quelque temps avant le coup d'envoi entre Manchester United et Tottenham, l'ancien joueur de l'AS Monaco a goûté la pelouse d'Old Trafford en expliquant qu'il se sentait comme chez lui lorsqu'il était sur ce mythique terrain. Ce geste spécial a forcément choqué ses deux acolytes Thierry Henry et le sélectionneur de la Belgique Roberto Martinez avant que Patrice Evra n'explique son geste.

Evra goûte l'herbe d'Old Trafford et choque Thierry Henry

« C'est toujours spécial de revenir ici, c'est ma maison. Il y a un peu de vent, mais j'ai demandé à quelqu'un d'éteindre la climatisation. Quand je viens ici, je fais toujours ça, je teste la pelouse, ça a un peu un goût d'ail, mais c'est toujours le même goût , et bon appétit » a plaisanté le natif de Dakar qui a laissé Thierry Henry complètement atterré par ce qu'il venait de voir ainsi que la présentatrice Gabby Logan qui n'en croyait pas ses yeux. Ce coup de folie a peut-être porté chance aux joueurs de Manchester United puisqu'ils ont battu 2-0 les Spurs et se replacent à la cinquième place du classement en Premier League. Cette rencontre a également été marquée par la sortie prématurée de Cristiano Ronaldo qui, laissé sur le banc par Erik Ten Hag, a quitté le théâtre des rêves avant la fin de la rencontre.