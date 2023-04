Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

Auteur de l'ouverture du score sur penalty contre Fulham avec Manchester City, Erling Haaland a inscrit son 34e but de la saison en Premier League. Le Norvégien a égalé le record d'Alan Shearer et d'Andy Cole. Haaland a également inscrit son 50e but de la saison à cette occasion.