Ang : Énorme clash à Tottenham, il lui règle son Conte

Éliminé de la Ligue des Champions par le Milan AC en huitième de finale, Tottenham n'a désormais plus rien à jouer dans sa saison. Après le match, un joueur des Spurs a vivement critiqué les choix d'Antonio Conte.

Battu 1-0 par les Milanais sur l'ensemble des deux matchs, Tottenham quitte la Ligue des Champions par la petite porte. Les Spurs n'ont jamais donné l'impression de vouloir se qualifier, pourtant face à une équipe italienne en grande difficulté en championnat. Quatrième de Premier League, le club londonien va maintenant tout donner pour valider sa qualification pour la prochaine C1 dans une saison compliquée. Après la rencontre, Richarlison s'est présenté face aux médias pour évoquer cette élimination. Le buteur brésilien, recruté pour près de 70 millions d'euros l'été dernier, n'a pas été tendre envers son coach Antonio Conte. Le technicien italien a fait entrer le joueur de 25 ans à la 70e minute. En vain. Ce qui n'a pas plu à l'ancien attaquant d'Everton.

Richarlison s'attaque à Antonio Conte

