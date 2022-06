Ang : Directeur à Chelsea, Maxwell a les épaules

Après le rachat par le consortium de Todd Boehly, Chelsea apporte des changements importants à son organigramme. Ces modifications concernent notamment le poste de directeur général pour le moment occupé par Marina Granovskaia, et pour lequel l’ancien Parisien Maxwell fait partie des candidats.

Comme on pouvait s’y attendre, la direction de Chelsea va connaître de nouveaux changements. Après la prise de pouvoir de l'Américain Todd Boehly, dont le consortium a racheté les Blues à Roman Abramovitch, le pensionnaire de Premier League va accueillir de nouveaux dirigeants dans son organigramme. Le poste de directeur général est notamment concerné puisque Marina Granovskaia, importante dans l’ère du précédent propriétaire russe, va devoir laisser la place après la période de transition.

Chelsea owner Boehly is exploring options for the new director to replace Marina. One of many candidates is former fullback Maxwell - was already assistant sporting director at PSG. 🔵 #CFC



Boehly has 3/4 options in the list, including Michael Edwards. No decision yet.